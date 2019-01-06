جيزان 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه في الإمارة اليوم ، فعاليات الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال.حيث قام سموه بإعطاء الجرعة الأولى لأحد الأطفال معلنًا انطلاق الحملة في المنطقة، التي تستهدف أكثر من 120 ألف طفل وطفلة من الفئات العمرية الأقل من 5 سنوات من المواطنين والمقيمين, التي تمثل الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور عبدالله بن احمد نجمي, أن الشؤون الصحية انهت كافة استعداداتها لتنفيذ الحملة حيث تم توفير اللقاحات اللازمة بجرعات كافية وتم وضع الخطط بالمراكز الصحية للتنفيذ، كما تم وضع الخطط الإشراقية لضمان جودة التنفيذ.من جهته بين مساعد المدير العام للصحة العامة بصحة جازان الدكتور حسن السويدي أن الجرعة الأولى ستتواصل اعتباراً من اليوم لمدة خمسة أيام متتالية , فيما سيتم تنفيذ الجرعة الثانية يوم الأحد القادم ولمدة خمسة أيام.وأكد الأمير محمد بن عبدالعزيز أهمية تنفيذ الحملة , وتقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية للمواطن والمقيم بالمنطقة , موجهاً القائمين على الحملة ببذل المزيد ومضاعفة الجهود لتحقيق كل ما فيه الخير والفائدة ويحقق الصالح العام , سائلاً الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه.//انتهى//15:26ت م0098