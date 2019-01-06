الجنادرية 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسشاركت عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33"، ضمن جناح إمارة منطقة مكة المكرمة، ممثلة في ثلاثة كراسي بحثية، تضم كرسي ‏‏الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة، وكرسي الملك عبدالله للقرآن الكريم وكرسي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل لتطوير المناطق العشوائية بمنطقة مكة المكرمة.‏وأوضح عميد عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى الدكتور عبدالرحمن الأهدل،أن مشاركة الكراسي البحثية في الجنادرية33، تعبر عن أهم مجالات عمادة البحث العلمي البحثية، والتي اشتملت على كرسي الملك سلمان لدراسة تاريخ مكة المكرمة القديم والحديث، وخاصة خلال حقبة العهد السعودي، وبما يتوافق مع اهتمامات خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -، بالتاريخ والتراث الوطني، فيما ركز كرسي الملك عبدالله على القرآن الكريم وهداياته وعلومه وما يستنبط منه.كما احتوى كرسي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل لتطوير المناطق العشوائية بمنطقة مكة المكرمة، على دراسة المناطق العشوائية في المنطقة علمياً وهندسياً، ولأجل ذلك عقد الكرسي العديد من الملتقيات العلمية وورش العمل والندوات لتطويرها والوصول بها إلى مصاف العالم الأول.وأشار الدكتور الأهدل، أن المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33، امتاز بالشمول والتنوع والثراء ‏والتكامل ‏والإقبال الجماهيري، وعكس صورة وضاءة للمكنوز الثقافي، والجاذبية السياحية للمملكة العربية السعودية .// انتهى //15:28ت م0099