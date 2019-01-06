الجنادرية30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسيعد البشت أو المشلح الحساوي أحد الملبوسات التي لها عمق أصيل بمكوناته الثمينة , ورمزه الثقافي والإجتماعي لدى أهالي الأحساء منذ القدم.ويبرز أسم علي بن عايش الغنم الذي يعمل بصمت وبدقة عالية في خياطة المشلح الحساوي يدوياً ويحيك نقشاته في دكانه الصغير في جناح " بيت الخير " ، المشارك في " الجنادرية 33 " ، حيث حظيت هذه المهنة بإعجاب الزوار الذين أشادوا بالتنوع والحرفية العالية التي قدمها القائمون على هذه المهن للزوار والشرح المفصل عنها.ولفت علي الغنم النظر إلى أن جودة المشلح الحساوي تكمن في المحتويات التي تستخدم في حياكته، حيث يتم استخدام الزري المذهّب عالي الجودة ، فيما يتم استخدام الأقمشة اليابانية والخيوط القطنية القوية في الخياطة مشيراً الى أن مشاركته في الجنادرية جاءت للتعريف بهذه المهنة التي يعمل بها الكثير من العائلات قديماً وتمثل لديهم ارثاً ثقافياً واجتماعياًهاماً.// انتهى//15:29ت م0100