الدرب 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسنفذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الدرب الليلة الماضية , فعاليات سباق الدرجات الهوائية ضمن مهرجان ( الدرب وناسة القلب ) بحضور محافظ الدرب عبدالعزيز بن محمد الطيار.وأوضح رئيس اللجنة ماجد بن علي عتودي أن السباق نفذ بمشاركة أكثر من ١٠٠ دراجاً من مختلف الفئات العمرية لمسافة 30 كيلو متر والذي انطلق من شارع الفن أمام مبنى بلدية المحافظة .وبين أن محافظ الدرب كرم في ختام المهرجان الفعاليات الفائزين في سباق الدراجات الهوائية والمشاركين والداعمين للفعاليات.//انتهى//15:29ت م0102