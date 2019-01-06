ينبع 30ربيع الاخر 12440هـ الموافق 06يناير 2019م واسانتظم اليوم الأحد أكثر من 75 ألف طالب وطالبة، على مقاعد الدراسة في 525 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية في محافظة ينبع، في ظل خطة تربوية منظمة وترتيبات متكاملة لبداية الفصل الثاني من العام الدراسي 1439/ 1440 بنجاح.وضمت خطة الانضباط المدرسي مشاركة أكثر من 300 مشرفا ومشرفة في زيارات ميدانية شملت مدارس المحافظة والقطاعات التابعة لها للوقوف على انضباطيّة حضور الطلاب والطالبات في أول يوم دراسي.وأكد مدير تعليم ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي في كلمة وجهها للمعلمين والمعلمات والطلبة وأولياء الأمور أن التعليم يرتكز على رؤيةٍ واضحةٍ ، وتطلعات مستقبلية طموحة تهدف إلى إعداد الطالب والطالبة علمياً ومهاريًا وبناء الشخصية الإيجابية المؤمنة بالقيم المعززةِ للعملِ والإنتاج، مما يجعلها أساس التنمية وأداتها.ودعا العقيبي الجميع للعمل بجد حتى تتحقق التطلعات المستقبلية والرؤية الطموحة كي تكونَ مدارسُنا بيئاتٍ خصبةً تلبي تطلعاتِ أبنائِنا وبناتِنا، في تقديم المعرفةِ وتوليدها، وتعزيزِ الدافعيةِ نحوَ العلمِ والتعلم، وتنمية المهارات الاجتماعية والشخصية.// انتهى //15:30ت م0103