الأحساء 30 ربيع الآخر1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسعقدت حاضنة أعمال الأحساء إحدى مبادرات غرفة الأحساء، اليوم اجتماعها الرابع للمجلس الإشرافي للحاضنة برئاسة رئيس المجلس عبدالله النشوان، وحضور أعضاء المجلس الإشرافي وعدد من مسؤولي الحاضنة ، وذلك بمقر الحاضنة بمدينة الهفوف.وناقش الاجتماع كافة الاستعدادات لتدشين بوابة الاحتضان إيذانًا ببدء استقبال طلبات الاحتضان للأفكار والمشاريع والمؤسسات الناشئة وبحث سير الترتيبات الخاصة بالتدشين الرسمي للحاضنة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ضمن برنامج حفل الاستقبال السنوي لرجال الأعمال لعام 2018، الذي تنظمه الغرفة، بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء، يوم الثلاثاء الموافق للـ 16 من شهر جمادى الاولى المقبل.ووقّعت حاضنة أعمال الأحساء خلال الاجتماع ، اتفاقية شراكة داعمة مع مؤسسة عبدالمعنم الراشد الإنسانية، تحت مسمى (الشريك المؤسس)، بهدف تحقيق الاستدامة المالية مستقبلاً في الحاضنة والمؤسسة معًا من خلال تشغيل وتمويل الحاضنة ودعم المحتضنين وامتلاك حصص في المشاريع الريادية الناجحة في الحاضنة، وتتضمن عدة جوانب من بينها المساهمة المالية، حيث تقوم المؤسسة بتقديم دعم مالي للحاضنة بقيمة مليون ريال سعودي على ثلاث سنوات من أجل المساهمة في تطوير العمل وزيادة السعة الاستيعابية واستدامة الحاضنة وكذلك الاستثمار.و أوضح النشوان أن هذه الاتفاقية هي امتداد نوعي لعلاقة التعاون والشراكة التنموية المجتمعية الرائدة التي أبرمتها غرفة الأحساء مع المؤسسة وتتضمن مبادرات وبرامج متميّزة للقائمين على المؤسسة، ما يدفع بآفاق المسؤولية الاجتماعية والشراكات المجتمعية في قطاع الأعمال نحو فضاءات جديدة، تدعم الأفكار والأعمال الإبداعية والمشاريع الاجتماعية والتنموية الرائدة بالأحساء.من جانبه أكد المدير التنفيذي في مؤسسة عبدالمعنم الراشد الإنسانية عبدالمحسن السلطان أن المؤسسة تعد خيرية مانحة وداعمة وفق أولويات تحقيق مفهوم الشراكة في العمل الاجتماعي والإنساني التنموي، مبينًا أن رؤية ورسالة وأهداف الحاضنة تتوافق مع توجهات المؤسسة في بناء مجتمع أعمال ريادي ومبتكر من خلال التمكين لتحقيق الأثر التنموي الإيجابي والاستدامة، مشدّدًا على حرص الطرفين لتأطير شراكة ناجحة تسهم في إبراز القيمة المجتمعية المضافة لأفكار وإبداعات ومشروعات ريادة الأعمال لأبناء وبنات الوطن.كما تفتح الاتفاقية مجالات التعاون بين الحاضنة ومركز تنمية الإبداع والاختراع (فاب لاب الأحساء) أحد برامج الشراكة بين الغرفة والمؤسسة للاستفادة من أدوات وتقنيات وأجهزة المركز المتطورة لمنسوبي الحاضنة بالإضافة إلى توفير مساحة في مقر (فاب لاب الأحساء) لتنفيذ بعض فعاليات الحاضنة.// انتهى//.15:30ت م0104