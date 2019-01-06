الجزائر 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسأوقفت قوات الدرك الجزائري، 33 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من مدينتي تمنراست وعين صالح في جنوب البلاد.وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها اليوم أن هذه العمليات تمت أمس /السبت/ في إطار جهود قواتها في إطار محاربة التهريب ومكافحة الجريمة المنظمة.يشار إلى أن الجزائر شددت اجراءات مراقبة تنقل الأشخاص على طول حدودها البرية الجنوبية مع كل من مالي والنيجر وموريتانيا وليبيا، لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول جنوب الصحراء.// انتهى //15:30ت م0105