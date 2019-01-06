الأحساء 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسزار مهرجان سفاري الأحساء على مدى 10 أيام أكثر من 100 ألف زائر وزائرة ، متمتعين بفعاليات مميزة وبرامج ترفيهية ورياضية امتزجت بها مدينة جواثا بإرثها التاريخي وأصالتها العربية.وأوضحت المشرفة العامة على مهرجان سفاري الأحساء عبير آل صفوان أن المهرجان تضن أكثر من 35 فعالية متنوعة ، ترفيهية وثقافية وسياحية مستمدة من بيئة الأحساء وإرثها التاريخي ، كما تضمنت الفعاليات ، مسابقات متنوعة ، والرسم بشارع الفن ، ومعرض سفاري للصيد والفروسية ، والقرية التراثية ، والطبخ الحر ، وعروض حية لحياة الصحراء اليومية ، وعروض الإبل والخيل ، ومسرح الأسرة والطفل ، وعروض الصيد والصقور ، وخيمة سفاري لذوي الاحتياجات الخاصة ، إضافةً إلى عروض عدد من الفرق الشعبية للفنون.وبينت آل صفوان إلى أن عدد زائري وزائرات المهرجان فاق 100 ألف زائر وزائرة ، مشيدة بما قدمه المتطوعون والمتطوعات في المهرجان ، حيث بلغ عددهم 120 متطوع ومتطوعه ، مفيدة بأن عدد الأسر المنتجة والحرفيين بلغ 100 مشاركا ، فيما بلغ عدد الطيارين الشراعيين 15 طيارا، زينوا سماء المهرجان طيلة أيامة خصوصاً في الفترة المسائية ، فيما جرى تخصيص 40 سيارة خاصة لرحلات سفاري لنقل زائري المهرجان إلى بحيرة الأصفر وكذلك النفود الكبير القريب من المهرجان.// انتهى //15:30ت م0106