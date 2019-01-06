الرياض 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسزار معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبد الله الشبانة، اليوم، مقر وكالة الأنباء السعودية "واس" بمدينة الرياض.وتجوّل معاليه في مختلف إداراتها وأقسامها، واطلع على سير العمل في قاعات تحرير وإعداد الأخبار.واستمع لشرحٍ مفصلٍ لآلية إعداد الأخبار ونشرها، ووقف على الإمكانات الفنية والتحريرية، للتعامل مع المواد الإخبارية والتقارير الصحفية الواردة من مختلف مصادرها من داخل وخارج المملكة، وبثها بعدد من اللغات منها (الإنجليزية، الفرنسية، الصينية، الروسية، والفارسية).وشملت جولة معاليه المركز الإعلامي والإنتاج الفني، وإدارة الرصد الإعلامي ومركز المعلومات، ومركز إدارة البيانات، ووقف على سير العمل فيها.وكان معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبد الله الشبانة قد زار هيئة الإذاعة والتلفزيون وهيئة الإعلام المرئي والمسموع وقطاعات الوزارة الأخرى، وتفقد أقسامها وإداراتها، واستمع لشرح عن آلية سير العمل فيها، وما اعتمدته من خطط ومشروعات مستقبلية.وشملت الجولة القنوات والاستوديوهات، والأقسام المختلفة.ووجه معاليه الجميع ببذل الجهود للارتقاء بالعمل الإعلامي في المملكة، وإبراز المملكة إعلامياً ونهضتها الحضاريةً والاقتصاديةً بالشكل الذي يتواكب مع أهميتها إقليمياً وعالمياً وفق أحدث وسائل التقنية في بث المحتوى الإعلامي.// انتهى //16:44ت م0122