مكة المكرمة في 30 ريع الآخر 1440 ه الموافق 06 يناير 2019 م واساستقبل معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه بمكة المكرمة اليوم مدير عام المديرية العامة للوعظ والإرشاد بسلطنة عمان الشيخ سلطان بن سعيد بن سليم الهنائي والوفد المرافق له في إطار بحث تنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج استعداداً لموسم حج هذا العام 1440هـ.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الحج والتطرق للخدمات والتسهيلات التي تتشرف وزارة الحج والعمرة بتقديمها لحجاج ومعتمري سلطنة عمان.وأكد الدكتور عبد الفتاح مشاط أن استراتيجيات وخطط الوزارة تهدف إلى رفع مستوى التنسيق والتعاون مع كافة مكاتب شؤون الحجاج، والأجهزة الحكومية والأهلية ذات العلاقة بخدمة الحجاج، لتحسين تجربتهم وإثرائها بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.من جانبه أعرب مدير عام المديرية العامة للوعظ والإرشاد بسلطنة عمان عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الرعاية والاهتمام بالحج والحجاج مضيفًا أن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة السعودية هي محل تقدير العالم الإسلامي أجمع.// انتهى //16:46ت م0123