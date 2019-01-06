جدة 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بمقر الإمارة في جدة، معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن .واستعرض سمو الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه مع معالي الدكتور بنتن ، أعمال الوزارة خلال موسم العمرة الحالي، وأبرز البرامج التقنية التي يجري تنفيذها للتسهيل على ضيوف الرحمن .// انتهى //16:46ت م0124