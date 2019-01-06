عام / الأمير خالد الفيصل يستقبل وزير الحج والعمرة
الأحد 1440/4/30 هـ الموافق 2019/01/06 م واس
جدة 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بمقر الإمارة في جدة، معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن .
واستعرض سمو الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه مع معالي الدكتور بنتن ، أعمال الوزارة خلال موسم العمرة الحالي، وأبرز البرامج التقنية التي يجري تنفيذها للتسهيل على ضيوف الرحمن .
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16:46ت م
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