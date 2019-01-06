الجنادرية 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسيعيش زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية33"، كل ليلة من ليالي المهرجان متعة خاصة في زمن ووقت محدد تزدان فيه سماء الجنادرية بتشكيلات وألوان مختلفة من الألعاب النارية التي بثت روح الفرح والبهجة في نفوس الزوار.وأوضح المتحدث الرسمي للمهرجان العميد ركن سعيد الغامدي أن كمية الألعاب النارية التي تم إطلاقها منذ بداية المهرجان بلغت 11.400 طلقة متنوعة شملت 31 لوناً مختلفاً من خلال ثلاث منصات إطلاق ضخمة رُوعي فيها جميع أنظمة السلامة والتدابير العالمية، مبيناً أن ارتفاعها يصل الى 150متراً ، تم تجهيزها في 228 صندوق متفجر ويحتوي كل صندوق على 50 كرة نارية .// انتهى //16:46ت م0125