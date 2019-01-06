عام / نائب أمير مكة المكرمة يُباشر مهام عمله بإمارة المنطقة
الأحد 1440/4/30 هـ الموافق 2019/01/06 م واس
جدة 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واس
باشر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، مهام عمله اليوم ، بمقر الإمارة في جدة.
وبدأ الأمير بدر بن سلطان مهام عمله ، باستقبال عددٍ من موظفي الإمارة ، كما ترأس سموه اجتماعًا , بحضور وكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح ، وعددٌ من قيادات الإمارة.
وقدّم وكيل الإمارة , وقيادات الإمارة لسموه , شرحًا عن الخطط المستقبلية والتطويرية المُزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
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17:04ت م
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