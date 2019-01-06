جدة 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسباشر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، مهام عمله اليوم ، بمقر الإمارة في جدة.وبدأ الأمير بدر بن سلطان مهام عمله ، باستقبال عددٍ من موظفي الإمارة ، كما ترأس سموه اجتماعًا , بحضور وكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح ، وعددٌ من قيادات الإمارة.وقدّم وكيل الإمارة , وقيادات الإمارة لسموه , شرحًا عن الخطط المستقبلية والتطويرية المُزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.// انتهى //17:04ت م0128