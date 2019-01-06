المدينة المنورة 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واساستأنفت جامعة طيبة بالمدينة المنورة وفروعها اليوم الأحد الدراسة للفصل الثاني من العام الدراسي 1439 - 1440.وقال معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني أن الجامعة أكملت استعدادها لاستقبال أكثر من ٧٠ ألف طالب وطالبة، موضحا أن فترة الإجازة استغلت في الجامعة لإجراء صيانة شاملة لكافة مرافق الجامعة في المدينة المنورة ومحافظاتها، لضمان جاهزية القاعات الدراسية والمعامل والمختبرات منوها بما تلقاه الجامعة من دعم واهتمام من ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ.وأشار معاليه إلى أن إدارة الجامعة تواصل تنفيذ خطتها لاستكمال رؤية 2030 سواء على مستوى المخرجات، أو على المشاريع داخل الحرم الجامعي والتي تخضع لمتابعة مباشرة من اللجان المكلفة وإدارة المشروعات بالجامعة.وبين معاليه أن الجامعة حريصة على انسيابية الحركة التعليمية، وتسهيل كافة الإجراءات لضمان توفير البيئة الأكاديمية الجاذبة، وتحقيق الطلاب أعلى الدرجات وإذكاء التنافسية فيما بينهم.// انتهى //17:12ت م0132