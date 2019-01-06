الجنادرية 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسنقل الموروث القديم لمنطقة الباحة والمهن التي كان يعمل بها أبناء المنطقة صفحات من الماضي تحاكي الجيل الحديث، الذي يعد نافذة مفتوحة تنبعث منها عادات أصيلة و تقاليد عريقة وصفات مميزه تمثل أبناء المنطقة و تاريخهم الذي تتلاقى فيه الثقافات المتعددة التي تمتد إلى عصور ما قبل الزمن الحديث .وكانت الانطلاقة الأولى للزوار لارتشاف القهوة من خلال المقهي التراثي ، التي وفرت جلسات التراث القديمة و أعادت مظاهر حياة البسطاء فيها، و أتاحت فرصة للأبناء للتعرف عن قرب على حياة الآباء والأجداد .ويكتب أبناء الباحة أبجديات حكايتهم مع الماضي على أرض الجنادرية، باقتناصهم لحظات من تراث المنطقة ليجسدوها في زوايا وردهات بيت الباحة التراثية بالمهرجان الوطني للتراث واثقافة " الجنادرية 33 .ويمثّل المقهى التراثي الصغير المصمم على شكل عريش من الخوص، الموزع في جنباته كراسٍ خشبية تنيره أضواء خافتة من فوانيس تراثية علقت بسقف المقهى، في محاولة لإشعار الزائر بعبق الماضي وقصة زمن تشكلت حكايته مع (الملبس) الذي تنبعث منه رائحة الشاي بالنعناع أو (الحبق) أو (البردقوش)، أو من خلال دلة القهوة العربية (المهيلة) التي طحنت حبّاتها من (البن الشدوي), فيما يحيط بجلسة الشاي خرير الماء المنساب من الغرب عبر الساقية، والمستخرج من البئر المجاورة للمقهى.ويأتي صوت المطارق والفؤوس وتكسير الحصى وأهازيج البنائين من ركن البناء (ابني ياباني) التي يستعينون بها في الزمن القديم لالتقاط الأنفاس من تعب يوم شاق .هذه الطقوس التي نفذت عبر فعاليات في بيت الباحة التراثية بالجنادرية نالت استحسان الزوار الذين أكدوا أنها استطاعت إعادتهم للزمن الجميل، لذا كانوا يحرصون خلال زيارتهم للبيت عيش لحظات بين هذين الركنين، قبل انتقالهم لأركان أخرى .// انتهى//17:14ت م0133