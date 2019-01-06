الجنادرية 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واساستعرضت الشرطة الخليجية أهدافها في حفظ الأمن والاستقرار في الدول الأعضاء،وسعيها في ضمان التنسيق والاتصال بين الأجهزة الأمنية لدول مجلس التعاون.وبيّنت ضمن مشاركتها في جناح مجلس التعاون الخليجي بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية"33 ، رفع مستوى التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجرائم، ودعم وتعزيز الجهود في مجال مكافحة الجريمة المنظمة،والجرائم الالكترونية.وأوضحت لزوار الجنادرية عن دورها الذي يتضمن رصد الظواهر الاجرامية وأنشطة المجرمين وأساليبهم ، والتنسيق بشأنها مع الدول الأعضاء والمنظمات والمكاتب الإقليمية والدولية ذات العلاقة ، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات بالجهاز.الجدير بالذكر : أنه تم تأسيس جهاز الشرطة الخليجية تنفيذا للقرارات السامية من قادة مجلس التعاون ، ويخدم أهداف الدول الأعضاء ومصالحها الأمنية ، وتم تحديد مقر الجهاز بدولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة أبو ظبي.17:14ت م0134