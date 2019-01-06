عام / محافظ الطوال يدشن حملة شلل الأطفال
الأحد 1440/4/30 هـ الموافق 2019/01/06 م واس
الطوال ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٠ الموافق ٦ يناير ٢٠١٩ م واس
دشن محافظ الطوال رزاح بن حبيش الدوسري بمكتبه في المحافظة اليوم، الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال للعام الحالي .
وثمن الدوسري جهود وزارة الصحة في مثل هذه الحملات الوطنية الوقائية وجهود مراكز الرعاية الأولية بالمحافظة في القيام بمثل هذه الحملات الوطنية والمبادرات الرائدة التي تعنى بصحة المواطن والمقيم ، مؤكداً أهمية الحملات الوقائية لتفادي الإصابة بالأوبئة وتناقلها بين الناس خصوصا مع تغيرات المناخ .
من جانبه أكد مشرف الحملة الدكتور حامد إبراهيم أن الحملة تهدف للوصل لمستهدفين بالقرى التابعة للمركز من لقاح شلل الأطفال لعام ٢٠١٩ م .
وقال الدكتور أبراهيم : إن الحملة التي تم تشكيل ثلاث فرق ميدانية تابعة لها ستستمر لمدة خمسة أيام، تستهدف من خلالها الأطفال الذي تتراوح اعمارهم من يوم إلى خمس سنوات ، موضحاً أن عدد الذين تم اعطائهم التطعيمات أكثر من ٢٥٠ طفل وطفله .
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