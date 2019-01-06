الطوال ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٠ الموافق ٦ يناير ٢٠١٩ م واسدشن محافظ الطوال رزاح بن حبيش الدوسري بمكتبه في المحافظة اليوم، الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال للعام الحالي .وثمن الدوسري جهود وزارة الصحة في مثل هذه الحملات الوطنية الوقائية وجهود مراكز الرعاية الأولية بالمحافظة في القيام بمثل هذه الحملات الوطنية والمبادرات الرائدة التي تعنى بصحة المواطن والمقيم ، مؤكداً أهمية الحملات الوقائية لتفادي الإصابة بالأوبئة وتناقلها بين الناس خصوصا مع تغيرات المناخ .من جانبه أكد مشرف الحملة الدكتور حامد إبراهيم أن الحملة تهدف للوصل لمستهدفين بالقرى التابعة للمركز من لقاح شلل الأطفال لعام ٢٠١٩ م .وقال الدكتور أبراهيم : إن الحملة التي تم تشكيل ثلاث فرق ميدانية تابعة لها ستستمر لمدة خمسة أيام، تستهدف من خلالها الأطفال الذي تتراوح اعمارهم من يوم إلى خمس سنوات ، موضحاً أن عدد الذين تم اعطائهم التطعيمات أكثر من ٢٥٠ طفل وطفله .// انتهى //17:14ت م0135