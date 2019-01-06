الجنادرية 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسضمن مبادرات قرية الباحة التراثية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية33 كرّم وكيل إمارة منطقة الباحة والمشرف العام على مشاركة قرية الباحة صالح بن محمد القلطي فريق النظافة العاملين بالقرية بحضور ممثلي وسائل الإعلام المختلفة نظراً لدورهم في خدمة الزوار داخل القرية طيلة عمل المهرجان .وأوضح وكيل إمارة منطقة الباحة أن هذه المبادرة تأتي استجابة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة الذي دائما ما يوصي بالإهتمام بكافة اللجان العاملة بالقرية وتلمس احتياجاتهم.وقال" أن عامل النظافة والصيانة هو شريك في حماية البيئة وكون القرية طيلة المهرجان تجد رعاية واهتمام من قبلهم رغم كثافة الزوار فإنه من الواجب إدراك أهمية دورهم في تهيئة القرية كل يوم ليستمتع الزوار بشكل جيد وبالتالي فهم شركاء النجاح نظير جهودهم المقدرة خلال فترة المهرجان، مشيراً الى أن هذه اللفتة الإنسانية التي قامت بها قرية الباحة هي امتداد لما يقوم به إنسان هذا الوطن الذي عُرف عنه التعاطي مع القضايا الإنسانية التي يستمدها من تعاليم ديننا الحنيف الذي يوصي بالتراحم والعطف .// انتهى //17:42ت م0138