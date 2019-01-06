القاهرة 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية، أداءً متبايناً في ختام تعاملات اليوم، وسط حالة من الهدوء الحذر من جانب المستثمرين في البيع والشراء نتيجة عمليات إعادة هيكلة المحافظ المالية مع بداية العام الجديد، خاصة من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية.وارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 59ر0 % مسجلًا 08ر13343 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة % 1، لينهي عند مستوى 34ر687 نقطة، كما خسر مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا ما نسبته 51ر0 % لينهي عند مستوى 9ر1721 نقطة.وأوضحت الإحصائيات أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة حقق مكاسب قدرها 4ر3 مليار جنيه ليصل إلى 5ر760 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 610 ملايين جنيه.// انتهى //17:42ت م0139