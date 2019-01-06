المهرة 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واس

قام مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة المهرة بالجمهورية اليمنية الشقيقة عبدالله بن مساعد العنقري اليوم بزيارة تفقدية لجمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركيًا للاطلاع على احتياجات الجمعية.

كما زار العنقري مركز الشفاء للعلاج الطبيعي أطلع خلالها على الخدمات التي يقدمها المركز والتجهيزات الجارية سعيًا لتطويرة.

وعبر رئيس جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركيًا سالم مرزوق بلحاف عن ارتياحه لهذه الزيارة ، مثمنًا الدعم الذي يقدمه المركز لمختلف القطاعات بالمحافظة.

وأضاف بلحاف هذا ليس بغريب على المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا وقوفها إلى جانب الشعب اليمني بشكل عام وشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص، مؤكدًا رغبة الجمعية في إيجاد آلية للتنسيق بينها وبين مركز الملك سلمان للإغاثة في المستقبل والاستفادة من الدعم الذي يقدمه المركز في هذا الخصوص.

وأوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في المهرة عبدالله العنقري بأن الزيارة تأتي في إطار الدعم الذي يقدمه المركز في الجانب الإغاثي والإنساني للجمهورية اليمنية.

وتابع : لقد لمسنا حرصًا شديدًا من قبل إدارة الجمعية لتطوير نشاطها في سبيل خدمة منتسبيها من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن المركز سيعمل على تنفيذ بعض المشاريع بموجب قائمة الاحتياجات التي قدمتها الجمعية.

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17:42ت م

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