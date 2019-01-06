الجنادرية 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واستواصل وحدة الخدمات المُساندة للأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لوكالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للرعاية الإجتماعية والأسرة، التعريف بخدماتها الإجتماعية لزوار جناح الوزارة المشارك بالجنادرية 33، والتي تهدف إلى تقديم خدماتها للأسر التي لديها معاقين أو أيتام ومن في حكمهم ويتعذر تحقيق الرعاية الإيوائية لهم أو يرغب ذويهم في رعايتهم، أو ممن أوكلت رعايتهم إلى وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية.وأوضحت الإخصائية سارة الدوسري أنهن تواجدن في هذا الركن لتعريف فئات المجتمع بالخدمات المقدمة والإجابة على استفساراتهم، وتقديم المساعدة لهم، مُشيرةً إلى أن الخدمات المقدمة لفئة ذوي الإعاقة من الذكور والإناث تأتي وفق الشروط التي أقرتها الوزارة، والتي من ضمنها، الإعانات المالية المُقدمة بحسب درجة الإعاقة، وصرف البدل المالي للأجهزة الطبية المُعينة، وكذلك إصدار بطاقات تخفيض أجور الإركاب والتسهيلات المرورية، بالإضافة إلى بطاقات التوحد والإعفاء من رسوم التأشيرات.من جانبها، أبانت الإخصائية الجازي العنزي أن الفئات المستفيدة من الدعم بالإضافة إلى ذوي الإعاقة، الذين يعانون من أمراض فشل الكلى والكبد، وأمراض الإيدز، والأمراض الجلدية، وحساسية القمح.كما عرّفتا الزوار بخدمة تقييم الإعاقة والتي تُمكن الأشخاص ذوي الإعاقة المُسجلين لدى الوزارة من تقديم طلب لتسجيل بيانات إعاقتهم وإدراجهم من ضمن مُستفيدي الوزارة للاستفادة من الخدمات المُقدمة لهم حيث يقدم الركن للزوار آلية الإستفادة من هذه الخدمات وذلك بالدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية بموقع الوزارة عبر الرابط الإلكتروني (https://eservices.mlsd.gov.sa) للطلب أو تحديث البيانات.// انتهى //17:42ت م0141