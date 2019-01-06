القاهرة 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط اليوم، رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الذي يوزر القاهرة حالياً .وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وكيفية العمل خلال المرحلة الحالية على حشد المواقف الدولية المؤيدة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير محمود عفيفي، في بيان له اليوم، أن أبو الغيط استعرض مع الرئيس الفلسطيني جهود الجامعة خلال الفترة الماضية من أجل الحفاظ على قوة ووحدة الموقف العربي في مواجهة التحركات الساعية للنيل من المركز القانوني للقدس الشرقية عبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.وأشار إلى أن الأمين العام للجامعة ناقش أيضاً مع الرئيس الفلسطيني كيفية تعزيز التنسيق العربي على الصعيد الدبلوماسي من أجل الإبقاء على الزخم والاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة، وبالأخص في مجلس الأمن.// انتهى //17:44ت م0142