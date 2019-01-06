سياسي / وزير الخارجية الكويتي يلتقي وزير الشؤون الخارجية التونسي
الأحد 1440/4/30 هـ الموافق 2019/01/06 م واس
الكويت 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واس
التقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي الذي يزور الكويت حالياً .
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .
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17:54ت م
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