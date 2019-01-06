الكويت 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسالتقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي الذي يزور الكويت حالياً .وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //17:54ت م0143