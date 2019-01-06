عدن 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسأكد القائد في الجيش اليمني، العميد عبيد الأثلة، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران تعيش حالة من الإنهيار والضعف الشديد في معقلها بمحافظة صعدة، وسط تقدم ميداني ملحوظ لقوات الجيش الوطني مسنوداً بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن .ونقل موقع / 26 سبتمبر/ عن قائد محور صعده قوله : إن الميليشيا الإنقلابية باتت محاصرة من جهتي الشمال والجنوب الغربي بصعده إثر سيطرة قوات الجيش على الطريقين الدوليين اللذين يربطان منفذ علب من الجهة الشمالية، والملاحيط في حرض من جهة الجنوب الغربي، الأمر الذي ضاعف من تضييق الخناق عليها .وأضاف أن قوات الجيش تمكنت من استعادة جميع المناطق الواقعة على الطريق الأسفلتي الرابط بين مديرية باقم ومنفذ علب الدولي شمال المحافظة .// انتهى //17:56ت م0144