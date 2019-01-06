الكويت 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 6 يناير 2019 م واستلقى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رسالة خطية من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي تضمنت دعوة سموه للمشاركة في (أعمال الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية) المزمع عقدها في تونس في شهر مارس المقبل.سلّم الرسالة وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال استقبال سمو أمير دولة الكويت له اليوم بقصر بيان .// انتهى //18:26ت م0147