الرياض 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 6 يناير 2019 م واسوقف معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم, على عدد من مدارس التعليم العام في مدينة الرياض، مطلعًا على سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، مشددًا على الانضباط الدراسي مع بداية هذا الفصل وما يعنيه من أهمية قصوى في محصلة الطالب النهائية، وتحقيق الجودة المنشودة في مخرجاتنا التعليمية.وأشار معاليه في رسالة تضمنها حسابه الإلكتروني لمخاطبة الميدان التعليمي, إلى دعم الدولة المستمر لرسالة التعليم، وانعكاسات ذلك على المسؤولية والأمانة التي يحملها منسوبو ومنسوبات التعليم للوصول إلى طموح القيادة الرشيدة.وثمّن الدكتور آل الشيخ, الجهود المقدمة في الميدان التعليمي، للسعي إلى بناء أجيال المستقبل، وتهيئة بيئة مناسبة وجاذبة لتعليم ناجح.// انتهى //18:37ت م0148