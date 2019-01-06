أبو ظبي 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسحقق المنتخب الهندي فوزا كبيرا على نظيره التايلاندي بأربعة أهداف مقابل هدف اليوم في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس أمم آسيا 2019 لكرة القدم.وحصد المنتخب الهندي أول ثلاث نقاط له في البطولة ليتصدر المجموعة الأولى بفارق نقطتين عن المنتخبين الإماراتي والبحريني، اللذان تعادلا 1-1 أمس في افتتاحية مباريات البطولة، وظل المنتخب التايلاندي بلا نقاط في المركز الأخير .// انتهى //18:42ت م0149