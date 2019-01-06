الرياض 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسيملك لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال يوسف الثنيان سجلًا حافلًا في بطولة آسيا لكرة القدم ، إذ بلغ المباراة النهائية ثلاث مرات مع المنتخب السعودي أعوام 1988 و1992 و1996 ، وحقق اللقب مرتين.وشارك القائد السابق للمنتخب الوطني في 14 مواجهة ضمن كأس آسيا، ويعد ثاني أكبر عدد من المباريات للاعب سعودي في بطولة آسيا ، ويحل في المركز الثاني بعدد مشاركاته بعد زميله محمد الخليوي - رحمه الله - .وسجل الثنيان أربعة أهداف في نهائيات آسيا، ويتساوى بذلك السجل التهديفي مع زميليه فهد الهريفي وفهد المهلل، وجميهم يحتلون المرتبة الثانية على لائحة الهدافين السعوديين في كأس آسيا.وقبل الـ 16 من ديسمبر 1996، لم يسجل المنتخب السعودي أي انتصار آسيوي خلال الوقت الأصلي، في كل المباريات التي تأخر "الأخضر" بنتيجتها.وكاد المنتخب الوطني أن يخسر حظوظه نحو التتويج باللقب القاري الثالث ، لكن تلك القاعدة قالت كلمتها في ذلك اليوم أمام منتخب الصين ، قبل أن يستدرك المدرب إدواردو فينغادا، الشهير تحت لقب "نيلو فينغادا"، خطأه خلال النصف ساعة الأولى من مواجهة ثمن النهائي، ودفع المدرب البرتغالي بثقله الكامل، وأدخل يوسف الثنيان إلى أرض الملعب كلاعب بديل عند الدقيقة الدقيقة 30، والنتيجة تشير إلى تأخر السعودية 2-0 لمصلحة المنتخب الممثل للدولة الأولى عالميًا من حيث عدد السكان .وبعد دخول يوسف الثنيان أرض الملعب بنحو دقيقة واحدة من مشاركته تحولت النتيجة إلى 2-1 بهدف الثنيان نفسه ، وفي الأخير، انتهت تلك المباراة الدراماتيكية خلال أشواطها الأصلية بنتيجة 4-3 لمصلحة "الأخضر" الذي عبر إلى مواجهة إيران في نصف النهائي، بعد مباراة أحدث فيها الثنيان الفارق وسجل فيها الهدفين الأول والرابع لمصلحة المنتخب .وبمجرد دخوله، اغتنم يوسف الثنيان قائد المنتخب الوطني حينذاك، الفرصة الأقرب للحديث إلى المهاجمين سامي الجابر وفهد المهلل، وقال لهما " لن نخسر هذه المباراة.. يجب أن ننتصر".وكتب الثنيان اسمه في سجلات هدافي آسيا، خلال افتتاح دورة 1992 في اليابان، بتسجيله أول أهداف النسخة العاشرة من نهائيات القارة، قبل مرور ثلث ساعة من مباراة الافتتاح.وحرم الحارس البحريني حمود سلطان، اللاعب يوسف الثنيان من تسجيل أول هدف من تسديدة مقصية خلفية في تاريخ البطولة، خلال المباراة التي جرت ضمن دور المجموعات في نهائيات 1988 ، وقبل ذلك، ألغى الحكم الفرنسي ميشال فوترو هدفًا للثنيان في مرمى الحارس الكويتي خالد الشمري، بسبب ملامسة الكرة ليد اللاعب السعودي قبل تسديدته التي انتهت في الشباك الكويتية.وبعيدًا عن التسجيل، أدى الثنيان أدواره بنجاح تام، وكان لاعبًا أساسيا في تتويج "الأخضر" ببطولة آسيا 1988، إذ وقف خلف الهدف الذي أحرزه ماجد عبد الله في نصف النهائي على مرمى الإيراني أحمد رضا زاده .// انتهى //18:42ت م0150