جدة 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسنفّذ معهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز أمس, دورة تدريبية في "أساسيات المصرفية الإسلامية" ، في مقر المعهد المالي بمؤسسة النقد العربي السعودي.وتأتي الدورة التي استهدفت منسوبي القطاع المصرفي، في إطار اتفاقية التعاون المشترك التي وقعها معهد الاقتصاد الإسلامي، والمعهد المالي بمؤسسة النقد العربي السعودي في مجال التطوير والتدريب، وبناء الكفاءات في المجال المهني، بما يساعد على الاستفادة من الفرص التي تحقق مصالح الطرفين وتوظيف مواردهما بما يحقق الفائدة المشتركة.وتناولت الدورة المفاهيم الأساسية في الاقتصاد الإسلامي، وفقه المعاملات، والعقود ونشأة وتطور المصارف الإسلامية، ومصادر واستخدامات الأموال، وصيَغ التمويل الإسلامي، والخدمات المصرفية الإسلامية، وواقع المصرفية الإسلامية في المملكة.// انتهى //18:42ت م0151