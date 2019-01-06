بغداد 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسضرب زلزال اليوم معظم محافظات العراق دون الأبلاغ عن وقوع إصابات بشرية أوأضرار مادية .وأفادت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية في بيان أن مركز الزلزال كان في جنوب غربي بلدة "سربيل زهاب" التابعة لمحافظة كرمنشاه الايرانية "وعلى بعد 20 كم عن الحدود العراقية الإيرانية, و130 كم شمال شرقي بغداد، موضحاً ان قوته بلغت 5.8 درجات على مقياس ريختر وأن سكان العاصمة العراقية وعدة مدن عراقية آخرى شعروا به .// انتهى //19:01ت م0152