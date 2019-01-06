الرياض 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسحقق فريق الأهلي الفوز على الاتحاد بهدف دون رد ضمن الجولة التاسعة من الدوري الممتاز لدرجة الشباب لكرة القدم تحت 19 عامًا.ورفع الأهلي رصيده بعد هذه المباراة إلى النقطة 14 في المركز السابع ، وتوقف رصيد الاتحاد عند النقطة 15 في المركز السادس.وكانت مباريات الجولة قد بدأت يوم الجمعة بمباراة واحدة حيث فاز الطائي على الرائد بهدف دون رد ، واستُكملت مباريات الجولة يوم أمس السبت حيث فاز الهلال على الاتفاق بهدفين دون رد، فيما حسم التعادل مباراة القادسية وأحد ، وفاز التعاون على الفتح بخماسية مقابل هدف، وفاز النصر على الشباب بهدف دون رد، وفاز الوحدة على الأنصار بثلاثة أهداف دون رد.// انتهى //19:19ت م0154