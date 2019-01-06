القدس المحتلة 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسطالب محافظ القدس عدنان غيث، اليوم الأمم المتحدة بتشكيل فريق دولي للكشف عن الأنفاق التي حفرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أسفل المسجد الأقصى المبارك، وفي محيطه من البلدة القديمة، وحي سلوان.وحذر غيث، في بيان صحفي، من خطورة ما يجري، وما تقوم به إسرائيل من تغيرات تاريخية في المدينة المقدسة، مؤكداً وجوب أن تقوم الأمم المتحدة بواجبها تجاه المدينة المحتلة، وبحسب قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة.// انتهى //19:35ت م0155