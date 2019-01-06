تونس 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسانتصر الترجي الرياضي التونسي على النادي الإفريقي بهدفين لهدف في مباراة متأخرة جمعت الفريقين اليوم دون جمهور بملعب المنستير لحساب الجولة 11 من الدوري التونسي لكرة القدم .وصعد الترجي الى صدارة ترتيب الدوري الى جانب النادي البنزرتي بـ26 نقطة وتنقصه مباراتان من البطولة التي بلغت جولتها الثالثة عشرة في حين استمر النادي الافريقي في المركز السابع برصيد 17 نقطة.واحتل النادي الصفاقسي المركز الثالث بـ25 نقطة وتنقصه مباراتان بينما الملعب التونسي واتحاد تطاوين في المركز الرابع بـ 19 نقطة .واستمر مستقبل قابس ( 9 نقاط ) والاتحاد المنستيري (7 نقاط ) في اخر الترتيب.// انتهى //19:36ت م0156