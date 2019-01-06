غزة 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسقصفت الطائرة الحربية الإسرائيلية، اليوم عدة مواقع في قطاع غزة.وأفادت مصادر فلسطينية محلية وشهود عيان في غزة ، بأن طائرة حربية إسرائيلية أطلقت صاروخين على موقع بين منطقتي الفخاري وخزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه وتدميره بالكامل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين.وأضافت أن طائرة حربيه آخرى استهدفت بصاروخ موقعاً شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره، وإثارة حالة من الخوف في صفوف الأطفال القاطنين قرب المكان المستهدف .وأوضحت المصادر أن طائرة إسرائيلية قصفت مرصدًا تابعًا للمقاومة في منطقة ملكة شرقي مدينة غزة، مشيرة إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تواصل تحليقها في محافظات قطاع غزة كافة.// انتهى //19:40ت م0157