حائل 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم, برامج التوعية الميدانية بالمنطقة التي يقوم بها رجال المرور تزامنًا مع بداية الفصل الدراسي الثاني.وتجوّل سموه في شوارع وأحياء مدينة حائل, مطلعًا على الخطط المرورية المنفذة بالقرب من المدارس وفي الطرق المؤدية إليها وإلى الكليات التابعة لجامعة حائل.ووقف سمو الأمير فيصل بن فهد بن مقرن على إحدى فعاليات التوعية المنفذة من إدارة مرور المنطقة, بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم, التي تختص بتنمية الوعي لدى الطلاب بأهمية خطوط المشاة والالتزام بالأنظمة المرورية, كما شارك في هذه الفعالية عدد من الضباط والمعلمين وطلاب المدارس.من جانب آخر, التقى سمو نائب أمير منطقة حائل, مدير عام تعليم المنطقة الدكتور يوسف الثويني, ومدير مرور حائل العقيد دحيم الشبرمي, مشيدًا سموه بالتعاون والتكامل بين الإدارات الحكومية والحرص على مصلحة الطلاب وسلامتهم.عقب ذلك, زار سمو الأمير فيصل بن فهد, مدرسة القيروان, ومدرسة حاتم الابتدائية, كما التقى سموه بالكادر الإداري والتعليمي وطلاب المدرسة, منوهًا الطلاب بأهمية الحرص على التفوق ونيل أعلى الدرجات العلمية.// انتهى //19:43ت م0158