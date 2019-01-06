الرياض 30 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 6 يناير 2019م واساستقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عادل بن سراج مرداد، ووكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة السفير عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.// انتهى //19:48ت م0159