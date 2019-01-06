الجنادرية 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسعرض مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية بوزارة الحرس الوطني، خلال مشاركته بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 33 للزوار العديد من المشروعات الحيوية والأبحاث الطبية التي ينفذها، للتعريف بأنشطة الأقسام والمشاريع من أبرزها السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية، الذي ينفذ حملة لاستقبال المسجلين والراغبين بالتبرع بالخلايا الجذعية في عدد من المواقع في المهرجان، ومشروع بنك دم الحبل السري، الذي تم إنشاؤه للاستفادة منه في خدمة المرضى المحتاجين إلى زراعة الخلايا الجذعية والأبحاث ذات العلاقة من خلال تجميع وتخزين أكياس دم الحبل السري للاستفادة منه في استخلاص الخلايا الجذعية التي تسهم في علاج عديد من الأمراض.وسلط المركز الضوء على مكتب إدارة الابتكار وبراءات الاختراع ونقل التقنية الذي يهدف إلى إدارة وتسجيل الملكية الفكرية وإستقبال المبتكرين والرد على كل الاستفسارات ابتداء من إعداد طلبات براءة الاختراع وتسجيلها في مكاتب براءات الاختراع حول العالم، ثم ترخيصها وتسويقها كمنتج تجاري، إضافة إلى تسجيل العلامات التجارية، وتسجيل حقوق المؤلف لمنسوبي الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني.ويضم الجناح "مركز الأبحاث" الذي يسعى لتوعية الباحثين وتوجيههم حول آلية تقديم المشاريع والدراسات البحثية الذي يتم الكترونيا عن طريق موقع المركز، وطريقة الدعم والمتابعة لمرحلة ما بعد الموافقة على هذه المشاريع، ويعتبر مكتب الابحاث نقطة الوصل للباحثين ما بين المركز والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، إلى جانب قسّما للتدريب والتطوير يقدم العديد من البرامج التدريبية مّثّل مدرسة الابحاث الصيفية وبرنامج أبحاث الأطباء المقيمين ودورة تنسيق الأبحاث السريرية، وطريقة التقديم للانضمام بهذه الدورات، كما ضم الجناح منظمة متخصصة غير ربحية بمسمى "الجمعية العلمية السعودية لزراعة الخلايا الجذعية تهدف الى تعزيز التقدم في زراعة خلايا الدم الجذعية وأمراض الدم والسرطان المتعلقة بها، وتشجيع وتعزيز العلوم والبحث والتطبيق العملي الصحيح في مجال زراعة خلايا الدم الجذعية وأمرض الدم والسرطان ذات الصلة.// انتهى //20:22ت م0163