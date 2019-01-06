الجنادرية 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واستعرّف زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 33) على تاريخ جبل قارة أحد معالم المنطقة الشرقية السياحية أثناء زيارتهم إلى بيت الخير ،وأظهروا اهتمامهم بهذا الجبل التاريخي واطلعوا على أبرز المعلومات التاريخية والجغرافية عنه .ويتميز الجبل بجمال المنظر ويتربع في بيت الخير من خلال المجسم المحاكي للجبل، كما يتميز بوجود مغارات متعددة تكون باردة منعشة في الصيف، بينما تكون دافئة في الشتاء، ولذا نجد السياح وأهالي المحافظة والمقيمين يفضلون زيارته صيفاً للتمتع بجوه البارد المنعش، والهروب من الجو الحار المحيط بالجبل، فمغارات الجبل واسعة من الداخل، وتمتاز بتكوينات صخرية رائعة ذات طابع جمالي رائع، تعكس روعة إبداع الخالق عز وجل .وجبل قارة هو عبارة عن تكون من الحجر الجيري ذو الطبقات الملونة التي أظهرتها بشكل رائع التعرية. ومن أشهر كهوفه :بوصالح (المهدي)، العيد، الناقة، المعظمة، الميهوب، والغيران، ويعود عمر التكوينات صخرية الجيولوجي إلى الحقبة الثالثة، وهو حجر جيري رملي، ويرتفع عن سطح البحر 210 متر وطوله 1000متر من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب 800 متر.ويهتم زوار بيت الخير بالتجول دخل مجسم جبل قارة والتقاط الصور التذكارية و قراءة الدليل السياحي عن الجبل وخاصة عنه يقع في المنطقة المخصصة للبيئة الزراعية في بيت الخير ليعطي مزيداً من التجانس و إيصال الواقع كما هو عليه .الجدير بالذكر أنه تم العمل على جميع الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع تطوير جبل القارة، و بعض الأعمال المتعلقة بجهات رسمية وتم افتتاح المشروع رسمياً، كما يشتمل المشروع على مبنيين على مساحة 4 آلاف متر مربع، يحتوي كل منهما على 3 أدوار، ومرافق، وتضم مقاهٍ، ومواقع ترفيهية للفعاليات والمؤتمرات، وجلسات خارجية، مع توفير الخدمات السياحية الترفيهية بما يتناسب مع المكانة التاريخية والثقافية لجبل القارة، الذي يحمل عمقاً تاريخياً ثرياً، كما عزز المشروع الهوية الثقافية الأحسائية، ووفر عدداً من الوظائف لأقسام مختلفة للنساء والرجال على حد سواء.// انتهى //20:24ت م0165