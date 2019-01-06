الجنادرية 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسأشاد مدير إدارة الصيانة والتشغيل بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بـ"الجنادرية 33 " العميد المهندس محمد المنديل بجهود أبناء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الفنيين المشاركين في صيانة مرافق الجنادرية، مؤكداً أن المؤسسة تضم نخبة من الشباب يُعتمد عليهم في المهمات والواجبات وعلى قدر كبير من المهارة والمسؤولية، منوهاً بمشاركة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في أعمال المهرجان وما قدمه شباب المؤسسة من خبرات في تنفيذ الأعمال التطوعية.وعبر المشرف على فريق الصيانة المشارك بالمهرجان المهندس سالم بن فلاح القحطاني عن شكره وتقديره للمهندس المنديل على تعاونه ودعمه الدائم لأبناء المؤسسة، مبيناً أن البرنامج التقني للصيانة التطوعية لصيانة فنادق ومرافق المهرجان يأتي بعد تعزيز الثقة في الكوادر السعودية ومنحهم الصلاحيات ليثبتوا نجاحهم للأعوام السابقة.يُذكر أن البرنامج التقني للصيانة التطوعية أحد برامج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتنفذه بواسطة منسوبيها من المدربين والمتدربين، وتشارك به في مناسبات مختلفة مستهدفة خدمة الإنسان والمكان، ونشر ثقافة العمل التطوعي التقني لدى أوساط المجتمع السعودي ومنسوبي المؤسسة التي تعمل ضمن استراتيجيتها على دعم استقطاب الطاقات الفاعلة في التدريب للاستفادة منهم في البرنامج .// انتهى //20:25ت م0166