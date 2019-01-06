رياضي / كأس آسيا " الإمارات 2019" : تعادل سوريا وفلسطين
الأحد 1440/4/30 هـ الموافق 2019/01/06 م واس
الشارقة 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واس
تعادل منتخب فلسطين مع نظيره السوري بدون أهداف اليوم ، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في كأس آسيا 2019 لكرة القدم التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة حتى الأول من فبراير المقبل .
وأكمل المنتخب الفلسطيني المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه محمد صالح بالدقيقة 68 .
ورفع الفريقان رصيدهما إلى نقطة في المركز الثاني بعد الاردن الذي حقق فوزا مفاجئا اليوم على أستراليا حاملة اللقب 1-صفر.
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21:04ت م
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