الشارقة 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واستعادل منتخب فلسطين مع نظيره السوري بدون أهداف اليوم ، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في كأس آسيا 2019 لكرة القدم التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة حتى الأول من فبراير المقبل .وأكمل المنتخب الفلسطيني المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه محمد صالح بالدقيقة 68 .ورفع الفريقان رصيدهما إلى نقطة في المركز الثاني بعد الاردن الذي حقق فوزا مفاجئا اليوم على أستراليا حاملة اللقب 1-صفر.// انتهى //21:04ت م0170