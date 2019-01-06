مدريد 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسانتهت قمة الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم بين إشبيلية الثالث وضيفه أتلتيكو مدريد الثاني اليوم بالتعادل بهدف لكل منهما .وعزز أتلتيكو مدريد موقعه في المركز الثاني برصيد 35 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر ، وبالفارق ذاته أمام إشبيلية الذي بات مهددا بلحاق ريال مدريد به إلى المركز الثالث في حال فوز الأخير على ضيفه ريال سوسييداد لاحقا أيضا.وتختتم الجولة غداً الاثنين بلقاء سلتا فيغو مع أتلتيك بلباو.// انتهى //21:05ت م0171