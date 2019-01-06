لندن 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واستأهل فريق مانشستر سيتي إلى الدور الرابع من كأس إنجلترا لكرة القدم ، بعد فوزه على ضيفه روثرهام اليوم بسبعة أهداف دون رد .وتغلب واتفورد من الدرجة الممتازة على ووكينغ بهدفين دون رد ، وكانت أندية المقدمة في الدوري الممتاز، اجتازت هذا الدور بسهولة الجمعة والسبت، فتغلب توتنهام على ترانمير روفرز 7-صفر، ومانشستر يونايتد على ريدينغ 2-صفر، وتشلسي على نوتنغهام فوريست بالنتيجة ذاتها، وارسنال عل بلاكبول 3-صفر.وتقام لاحقا مباراة نيوبورت كاونتي مع ليستر سيتي، ويختتم هذا الدور بلقاء ولفرهامبتون مع ليفربول غدا الإثنين.// انتهى //21:22ت م0174