رياضي / كأس إنجلترا : مانشستر سيتي يتأهل إلى الدور الرابع بفوزه على روثرهام
الأحد 1440/4/30 هـ الموافق 2019/01/06 م واس
لندن 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واس
تأهل فريق مانشستر سيتي إلى الدور الرابع من كأس إنجلترا لكرة القدم ، بعد فوزه على ضيفه روثرهام اليوم بسبعة أهداف دون رد .
وتغلب واتفورد من الدرجة الممتازة على ووكينغ بهدفين دون رد ، وكانت أندية المقدمة في الدوري الممتاز، اجتازت هذا الدور بسهولة الجمعة والسبت، فتغلب توتنهام على ترانمير روفرز 7-صفر، ومانشستر يونايتد على ريدينغ 2-صفر، وتشلسي على نوتنغهام فوريست بالنتيجة ذاتها، وارسنال عل بلاكبول 3-صفر.
وتقام لاحقا مباراة نيوبورت كاونتي مع ليستر سيتي، ويختتم هذا الدور بلقاء ولفرهامبتون مع ليفربول غدا الإثنين.
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21:22ت م
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