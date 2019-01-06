الجنادرية 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسزارت رئيسة مجلس البرلمان الدولي جاريلا بارون اليوم، المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33"، يرافقها عدد من أعضاء مجلس الشورى ومندوب عن المراسم الملكية.وتجولت جاريلا بارون في جناح منطقة الباحة المشارك في المهرجان واطلعت على ما يضمه الجناح من أقسام، وشاهدت المعروضات التي تقدمها المنطقة لزوار الجنادرية والتعريف بإرثها التاريخي، ثم زارت جناح منطقة القصيم، واطلعت على ما يقدمه الجناح من فعاليات وعروض وتقنيات وأنشطة توعوية وتثقيفية، إضافة إلى أبرز ما تقدمه الأجنحة من خدمات للزوار.عقب ذلك زارت رئيسة مجلس البرلمان الدولي والوفد المرافق جناح "بيت المدينة" وجناح "مكة المكرمة " ، معربة عن إعجابها بما تحتويه مشاركات الأجنحة من ثراء تاريخي ومعرفي يحكي للزائر عراقة التاريخ والنهضة التنموية التي تشهدها المملكة، بعد ذلك زارت جناح وزارة الطاقة والأقسام المشاركة فيه .وأبدت رئيسة مجلس البرلمان الدولي إعجابها بما ضمته الأجنحة وأساليب عرضها المطور أمام زوار الجنادرية، كما استمعت لشرح مفصل عن الأجنحة المشاركة في المهرجان.//انتهى//21:24ت م0175