الطائف 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسأكدت جامعة الطائف انتظام طلابها وطالباتها اليوم الأحد دراسياً في مختلف كلياتها بالمقر الرئيس في الحوية، وفروعها في محافظات الخرمة ورنية وتربة، واستئناف كافة الأنشطة والبرامج المعتمدة، وذلك مع بداي الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1439/ 1440هـ.وبارك مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، لطلاب وطالبات الجامعة ومنسوبيها كافة بداية الفصل الدراسي الثاني، متمنياً للجميع التوفيق والتميز في طلب العلم وتعليمه .إلى ذلك، أعلن عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور وصل الله السواط، عن خطة الشؤون الأكاديمية للفصل الدراسي الثاني 1439/ 1440هـ ، مبيناً أن معاملات طلبات إعادة القيد للطلبة المنقطعين عن الدراسة، وطلبات تأجيل الدراسة، مستمرة إلى يوم السبت المقبل الموافق للسادس من جمادى الأول الجاري.وأوضح الدكتور السواط أن فتح طلبات الاعتذار عن الدراسة سيكون اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق للسابع من جمادى الأول الجاري حتى يوم السبت الموافق 25 جمادى الآخر المقبل، بينما سيتم طي قيد الطلبة المنقطعين عن الدراسة لأسباب غير معلومة ابتداءً من يوم الأحد الموافق 26 جمادى الآخر حتى يوم الخميس الموافق للسادس من شعبان المقبل، فيما سيتم فتح طلبات تغيير التخصص يوم الأحد الموافق للثالث من شهر رجب المقبل وحتى يوم الخميس الموافق للخامس من شهر رمضان المقبل.ونوه عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف إلى أن تسليم وثائق الخريجين في الفصل الدراسي الأول سيكون عن طريق الكليات اعتباراً من بعد غد الثلاثاء الموافق للثاني من شهر جمادى الأول الجاري.// انتهى//22:00ت م0177