الجنادرية 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسأشادت وفود عربية وأجنبية من سوريا ولبنان واليمن ونيوزيلاندا وإنجلترا وايرلندا واسكتلاندا وأكرانيا خلال زيارتها لجناح وزارة الحج والعمرة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة، والتقنية الحديثة التي طبقتها الوزارة في مختلف أعمالها في سبيل التسهيل على الحجاج والمعتمرين والزوار لأداء مناسكهم في جوٍ تكسوه السكينة والوقار .واطلعت الوفود خلال جولاتهم داخل الجناح لشروحات مفصلة من مسؤولي الجناح على الخدمات والتجهيزات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله- لضيوف الرحمن من مختلف أقطار العالم على مدار العام ، إلى جانب تعريفهم ببصمة العين واليد المستخدمة في نقل البيانات للحجاج والمعتمرين بأسهل الطرق مما يختصر الوقت والجهد ويرتقي لتجويد مستوى الخدمة المقدمة .من جانبها ، أبدت الوفود الزائرة إعجابها بخطط وزارة الحج التطويرية التي تتعايش مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 ومن تفعيل لتوظيف التقنيات الحديثة والأنشطة التوعوية التثقيفية للحجاج والمعتمرين منذ قدومهم للمملكة ومرورهم بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ، وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم بعد انقضاء مناسكهم وسط منظومة متكاملة من الخدمات وتعاون مختلف الجهات ذات العلاقة التي تتنافس في رعاية ضيوف الرحمن .في حين استقبل جناح وزارة الحج والعمرة في الجنادرية عدداً من ممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والإلكترونية، الذين تابعوا الخطوات الكبيرة التي تقوم بها وزارة الحج والعمرة في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ، مشيدين بما احتوى عليه جناح الوزارة من تجهيزات تعكس ما تقدمه حكومة المملكة لحجاج بيت الله الحرام بمختلف جنسياتهم والوجهات القادمين منها ، إضافة لتوظيف الوزارة للتطبيقات التقنية الذكية التي لمسها ضيوف الرحمن في رحلتهم الإيمانية مما جعلت المشاهد يعيش الأجواء الروحانية في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة .// انتهى //22:12ت م0180