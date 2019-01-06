الجنادرية 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسأشاد مدير عام المهرجان الوطني للتراث والثقافة سعود بن عبدالله الرومي بما تعرضه وزارة الداخلية في مختلف قطاعتها، والرسالة التوعوية التي يحظى بها الزائر من خلالها.جاء ذلك خلال زيارته اليوم، لأجنحة الأمن العام والمديرية العامة للمجاهدين والأدلة الجنائية والخدمات الطبية وكلية الملك فهد الأمنية، مطلعاً على أبرز الخدمات التي تقدمها الوزارة وقطاعاتها الامنية، والتطور الذي مرت به خلال المراحل الزمنية المختلفة.وتعرف الرومي على التقنيات المعروضة للزوار التي يتم استخدامها لمساندة رجال الأمن في تنفيذ مهامهم، والتقنيات الجاري تطويرها، معرباً عن شكره وتقديره للحضور المميز والمشرف لوزارة الداخلية وقطاعاتها بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة، متمنياً للمشرفين على الأجنحة التوفيق في مهامهم.// انتهى //22:13ت م0181