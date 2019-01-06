الجنادرية / أسلحة قديمة بنقوش يدوية في جناح الأمن العام بالجنادرية
الأحد 1440/4/30 هـ الموافق 2019/01/06 م واس
الجنادرية 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واس
لفت أنظار زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة" الجنادرية " في جناح الأمن العام نقش يدوي على أحد المسدسات المعروضة يتضمن مسمى " عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ، شرطة مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها"، حيث كان المسدس من الأسلحة التي استخدمها رجال الأمن " الشرط " في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - ، قبل ما يقارب ١٠٠ عام ، التي تم تمييزها عن الأسلحة الشخصية بالنقش اليدوي الذي يعد بمثابة ختم لإضفاء الصفة الرسمية على الأسلحة المُستخدمة بالمهمات الرسمية في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله ـ .
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