القاهرة 30 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 06 يناير 2019م واس

افتتح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اليوم مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة بحضور فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وضيوف مصر من ممثلي الدول العربية والإسلامية.

وحضر حفل الافتتاح معالي وزير الدولة للشؤون الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان ومعالي أمين عام مركز الملك عبد الله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية الأستاذ أسامة بن أحمد نقلي,

وأكد فخامة الرئيس المصري في كلمته بهذه المناسبة أن الافتتاح المتزامن لمسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح يجسد لحظة مهمة للغاية في التاريخ المصري، مشددا على أنه لن يسمح لأحد أن يؤثر سلبًا في شجرة المحبة التي غرست وتحتاج إلى المحافظة عليها حتى تخرج ثمارها من التسامح والتآخي بين الناس من مصر للعالم بأسره.

وتميزت عمارة مسجد الفتاح العليم الذي تم الانتهاء من تشييده خلال 18 شهرًا بين الطراز المعماري الأيوبي والفاطمي، فضلا عن لمحات من المعمار الحديث.

يذكر أن مسجد الفتاح العليم أقيم على مساحة 106 أفدنة يسع لنحو 17 ألف مصلي، فيما تتسع الساحة الخارجية للمسجد لنحو 8 آلاف و500 مصلي.

كما تتسع كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية لـ8200 شخص، وأقيمت على مساحة 15 فدانا.

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