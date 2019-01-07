دبي 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسقرر الجهاز الفني في المنتخب السعودي استبعاد لاعب الوسط سلمان الفرج من القائمة النهائية المشاركة في ?كأس آسيا2019? لعدم تعافيه من إصابة سابقة.فيما قرر مدرب الأخضر خوان بيتزي استدعاء لاعب النادي الأهلي نوح الموسى بديلاً عن الفرج للمشاركة في البطولة التي سيستهلها المنتخب السعودي بمواجهة كوريا الشمالية بعًد غدٍ الثلاثاء في دبي .// انتهى //00:30ت م0190