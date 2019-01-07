رياضي / استبعاد سلمان الفرج من قائمة المنتخب السعودي في كأس آسيا للإصابة واستدعاء نوح الموسى
الاثنين 1440/5/1 هـ الموافق 2019/01/07 م واس
دبي 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واس
قرر الجهاز الفني في المنتخب السعودي استبعاد لاعب الوسط سلمان الفرج من القائمة النهائية المشاركة في ?كأس آسيا2019? لعدم تعافيه من إصابة سابقة.
فيما قرر مدرب الأخضر خوان بيتزي استدعاء لاعب النادي الأهلي نوح الموسى بديلاً عن الفرج للمشاركة في البطولة التي سيستهلها المنتخب السعودي بمواجهة كوريا الشمالية بعًد غدٍ الثلاثاء في دبي .
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