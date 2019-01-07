أثينا 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واسلقي ثلاثة أشخاص في اليونان مصرعهم بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، بحسب ما أعلن مصدر رسمي اليوم.وكان الثلاثة، وهم رجلان وامرأة، في سيارة جرفتها الفيضانات قرب أثينا.وعثر على المرأة السبت متوفاة جراء الصقيع في السيارة وعلى جثتي الرجلين الأحد بعدما جرفتهما المياه، بحسب ما أعلن رجال الإطفاء.وتواجه اليونان موجة صقيع طويلة الأمد مع درجات حرارة منخفضة وصلت في بعض الأماكن إلى 18 درجة مئوية تحت الصفر فيما تساقطت الثلوج في عدد كبير من المناطق.وتلقت أجهزة الإنقاذ كثيرًا من طلبات المساعدة من أشخاص علقوا في سياراتهم، أو في منازلهم بسبب تساقط الثلوج بكثافة.وتمكن رجال الإطفاء السبت من إنقاذ متنزهين فرنسيين علقا في غابة بجزيرة ليسبوس.// انتهى //03:34ت م0194